Dall'Inghilterra insistono: Okereke piace molto al Southampton

La Spezia - Nessuna pista viene esclusa per trovare la sistemazione ideale per David Okereke. Che sia Italia o estero, lo Spezia vuole massimizzare dal punto di vista economico e il calciatore vuole cercare la migliore soluzione per la propria crescita e per ottenere visibilità in ottica Nazionale olimpica. Nelle ultime ore torna dal Sun la suggestione di un Southampton pronto a spendere la cifra di 15 milioni di sterline per il classe 1997, una quota a cui sarebbe difficile trovare concorrenti. In attesa che tutto ciò si tramuti in qualcosa di concreto, il nome di Okereke continua a rimbalzare per mezza Europa.