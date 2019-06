Dal gran rifiuto alla panchina sotto casa, Marino verso il Palermo

L'ex tecnico aquilotto vicinissimo ai rosanero.

La Spezia - La profezia si avvera. Né la sua Catania e neanche Benevento. Pasquale Marino è vicinissimo a prendere in mano la panchina del Palermo. Una voce che era già arrivata nelle ore in cui il tecnico di Marsala chiudeva le valigie per lasciare la Spezia alle sue spalle (qui per rileggerlo), dopo dieci giorni in Sicilia accanto alla famiglia colpita da un triste lutto. "Non sono stato a casa dieci giorni per incontrare altre squadre, ma solamente per problemi personali", aveva detto a CDS. La chiamata però alla fine è arrivata.

Nel pomeriggio l'ex tecnico aquilotto si è seduto con il direttore generale Fabrizio Lucchesi per gettare le basi per un accordo che dovrebbe arrivare a breve. Marino deve accettare di allenare un gruppo che perde i suoi senatori (Jajalo è già andato, altri lo seguiranno), ma che riparte per iniziare un ciclo. Un'altra strada per la serie A che non sia quella con lo Spezia, che un anno fa lo aveva preso con la stessa idea. "Io pensavo di averlo già l'allenatore", diceva ieri sera Guido Angelozzi mentre viaggiava verso Pisa per assistere ai playoff di serie C. Tornerà invece da avversario, temuto e stimato dal "Picco".