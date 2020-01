Dal Comune della Spezia 50mila euro per la Viareggio Cup

La Spezia - La Spezia diventa "madrina" della Viareggio Cup. Hanno avuto esito positivo le trattative tra l'amministrazione comunale e il Centro giovani calciatori che organizza il torneo, avviate già dalla scorsa estate (leggi qui) e sfociate in una bozza di accordo per adesso di un solo anno, ma potenzialmente più duraturo. Dalle casse di Palazzo Civico uscirà un contributo di 50mila euro in due tranche, la prima a febbraio e la seconda dopo la fine del torneo, e in cambio il Picco ospiterà la partita inaugurale dell'edizione numero 72, sarà creato un trofeo "Città della Spezia" legato alla kermesse giovanile e un certo numero di squadre di peso (almeno tre) pernotteranno in città per la durata della loro partecipazione alla competizione.

Un protocollo d'intesa con cui l'amministrazione vuole fare dello sport "un motore importante nell’economia cittadina che, se coniugato al turismo di settore, può diventare un fondamentale strumento sociale, formativo e di promozione della salute e del benessere sociale". L'associazione CGC si impegna invece ad utilizzare "l’impiantistica sportiva presente sul territorio del Comune della Spezia, alle condizioni e tariffe stabilite dai concessionari delle strutture stesse" mentre il Comune della Spezia "si renderà parte attiva affinchè gli impianti sportivi presenti sul territorio vengano messi a disposizione per lo svolgimento delle partite del torneo di Viareggio", recita la delibera che sancisce la bozza d'intesa.