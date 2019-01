Dal 3 gennaio sarà calciomercato, Angelozzi studia le mosse

La Spezia - Scarpini e divise in lavatrice, muscoli e nervi a riposo. Lo Spezia si prende una settimana abbondante di pausa e i tesserati potranno finalmente rifiatare dopo quattro mesi di calcio praticamente senza sosta. Dal 3 gennaio il calcio professionistico italiano ed europeo sarà impegnato nel tradizionale mercato di riparazione che in serie B di concluderà dopo 15 giorni: stop alle trattative il 18 gennaio, differentemente da quanto accadrà per la serie A che ha chiesto una proroga sino al 30 per equipararsi alle altre leghe continentali. Anche se dalle ultime è possibile che anche la cadetteria si adegui alla chiusura della massima serie. Angelozzi a Catania, Marino a Marsala per godersi le rispettive famiglie, prima di buttarsi nella mischia, senza tuttavia la necessità di fare chissà cosa ma cercando di portare a casa colpi mirati.



Ma qualcosa succederà, soprattutto in uscita. Angelozzi cercherà un posto per Acampora e Bastoni, i più sacrificati di questo girone d'andata: per entrambi ci sono tante squadre di C pronte a dare loro una maglia da titolare. Cosa fatta invece l'ingaggio di Michael D’Eramo, esterno d’attacco classe ‘99 dell’Avezzano. Il giocatore è finito da nel mirino dell’uomo mercato dei liguri Angelozzi a cui piacerebbe un'operazione stile Mastinu: non è detto infatti che il giocatore parta già a gennaio, perché il club di Via Melara potrebbe lasciarlo maturare là dove il giocatore si è messo piacevolmente in mostra in questi mesi. Arriverà un attaccante? Sì, se ci sarà un'occasione. Di sicuro Umar Sadiq tornerà in Italia ma non allo Spezia da dove è partito nel 2015: non è andata bene la parentesi in prestito ai Glasgow Rangers, così l’attaccante classe ’97 di proprietà della Roma farà rientro alla società giallorossa, che lo dirotterà al Perugia di Alessandro Nesta.