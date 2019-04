Dagli ultras perugini sostegno a club e squadra, prevendita fiacca

Uno striscione di sostegno a Santopadre e Nesta, ma pochi biglietti venduti in Curva Piscina.

La Spezia - “La serie B è un piacere, provArci è un dovere”. Questo il messaggi lanciato dai tifosi del Perugia alla squadra alla vigilia della partenza della Spezia, dove domani pomeriggio si gioca una partita chiave in ottica play-off. Gli ultras biancorossi stemperano la tensione e in qualche modo dimostrano sostegno alla politica del club del presidente Santopadre, che come lo Spezia deve far quadrare il bilancio pur senza precludersi alcun sogno di gloria. Si giocano tre punti fondamentali, ma per adesso la prevendita nel settore ospite è piuttosto fiacca. A stamattina venduti solo una cinquantina di biglietti in Curva Piscina.