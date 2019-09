Da una parte Iemmello e Falcinelli, dall'altra c'è un centravanti da inventare

La Spezia - Inventarsi un attacco, dove gli hanno dato davvero poche certezze. Vincenzo Italiano oggi deve trovare il modo di spremere ogni goccia di qualità dai suoi attaccanti, anche con l'idea di inventarsi qualcosa di nuovo. Galabinov è out e Gudjohnsen è acerbo: così finisce la lista dei centravanti a disposizione. C'è Gyasi che il ruolo lo ha assaggiato (soprattutto in trasferta), c'è Ragusa che è stato presentato come una possibilità (ma intanto ha giocato ala alla prima) e poi non c'è molto di più. A meno di non inventarsi un Delano e o un Federico Ricci al centro del reparto, oppure di cambiare tutto e abbandonare il 4-3-3. Difficile.

Il modulo dovrebbe essere alla fine sempre quello, con la possibilità di vedere a questo punto Gyasi con Federico Ricci e Delano tutti assieme dal primo minuto. Sono quelli con la migliore condizione fisica dopotutto e magari possono scambiarsi anche la posizione in corsa. Ma è tutta un'improvvisazione, oggi non si può fare diversamente e purtroppo c'è il rischio di dover continuare a disegnare a mano libera per più di una settimana a seconda delle condizioni di Galabinov. Gli altri otto invece sembrano fatti: Scuffet e Bastoni confermati; Vignali, Terzi e Capradossi completano la difesa. In mezzo c'è Matteo Ricci con Maggiore e Bartolomei. In settimana provato Buffonge mezzala per portare qualcosa in più in fase di possesso, ma oggi basteranno probabilmente gli esperimenti in avanti.



Qui Perugia. Massimo Oddo invece di attaccanti ne ha quanti ne vuole. I centravanti sono Iemmello e Falcinelli, il lusso invece è rappresentato dal poter mandare in panchina due come Melchiorri e Capone che farebbero i titolari nel 90 per cento delle squadre della categoria. Sarà 4-3-1-2 con Bonaiuto trequartista e alle sue spalle tanta sostanza con Carraro, Dragomir e Falzerano. In difesa, davanti a Vicario, ecco Rosi, Gyomber, il giovane Sgarbi (Angella out) e Di Chiara.