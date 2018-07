Da lunedì in acqua con la Velocior

La Spezia - È tutto pronto per il terzo e ultimo appuntamento con il campus estivo proposto dalla Canottieri Velocior 1883, dedicato a tutti gli sportivi compresi tra i 10 e i 12 anni che partirà da lunedì 23 luglio con orario dalle 8,30 alle 16. Dopo il successo di iscrizioni registrato nelle prime due edizioni, la storica Società sportiva spezzina organizza per la settimana da lunedì 23 a venerdì 27 luglio un ricco programma di uscite in barca, attività fisiche e tanto altro, volendo far conoscere sempre di più il canottaggio e il mondo che ruota intorno ad esso. Sarà un modo per passare un periodo immersi nel nostro mare e nel canottaggio, intrattenendo e facendo divertire i ragazzi, che vi parteciperanno.



Costo di iscrizione al Campus a settimana: 160 € compreso pranzo. Per chi volesse iscriversi, contattare la Canottieri Velocior 1883 al numero di telefono 0187 731725 oppure scrivere una mail all’indirizzo velocior1883@libero.it .

Per ulteriori aggiornamenti è possibile visitare la pagina Facebook della Società “Canottieri Velocior 1883 asd” o il sito web www.velocior1883.it .