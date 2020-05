Da lunedì il Montagna riapre le sue porte: niente sport a squadre

La Spezia - Lunedì prossimo riaprirà all’intera città il Campo Montagna, un polmone unico con i suoi 7 ettari di verde, dove gli spezzini potranno dedicarsi all’attività motoria e a riprendere gli allenamenti sportivi, anche con le proprie società sportive. L'area sarà aperta infatti ai singoli cittadini, che potranno utilizzare il percorso della Campestre e giocare a tennis (previa prenotazione e rigorosamente in singolo). Sarà altresì disponibile anche per le società sportive che, non potendo riprendere la propria attività in palestra e vista la stagione estiva alle porte, potranno prenotare degli spazi

delimitati e operare in tutta sicurezza. Non si potrà invece giocare a basket, pallavolo o calcio, secondo le direttive in vigore.



Nel rispetto assoluto di normative spesso complicate ma pensate a garanzia della sicurezza di tutti, in attesa che palestre e piscine possano riaprire definitivamente, l’amministrazione e in particolare l’assessorato allo Sport, ha deciso di dare un segnale forte in questo senso. Per il primo periodo non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, mentre invece saranno a disposizione i bagni pubblici che verranno igienizzati e sanificati più volte al giorno. Sarà interdetto anche l’uso degli attrezzi posti lungo il percorso della campestre, nell’impossibilità di sanificarli dopo ogni utilizzo, proprio con l’obiettivo di garantire tutta la sicurezza possibile per gli sportivi. "Sappiamo perfettamente che sport e sicurezza costituiscono un binomio spesso inscindibile, e mai come in questo periodo dobbiamo essere in grado di prestare tutte le

attenzioni possibili. – ha dichiarato l'assessore allo sport Lorenzo Brogi – Il Montagna è un patrimonio della nostra città e ringrazio tutto lo staff dell’ufficio sport per il prezioso lavoro che permetterà a tutti, da lunedì, di tornare a rivedere i cancelli aperti. Certamente sarà necessario il contributo responsabile di tutti; mantenere le distanze di sicurezza (1 metro per tutti e due per chi svolge attività sportiva), indossare le mascherine quando necessario, non abbandonare rifiuti ed indumenti e attenersi scrupolosamente alle indicazioni previste dalla cartellonistica che sarà predisposta”.



Apertura dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 13. Verranno segnalate le aree utilizzabili e quelle invece riservate alle società sportive e il personale di custodia, coadiuvato dal Comando di Polizia Municipale, si

occuperà di dare le opportune indicazioni ai frequentatori.