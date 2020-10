Da Udine a Verona, quando Rafael lanciò Farias

La Spezia - Rafael de Andrade Bittencourt Pinheiro ha impiegato poco più di mezz'ora per aprire una breccia nel cuore dei tifosi dello Spezia. Subentrato nella ripresa al posto dell'infortunato Zoet infatti il portiere brasiliano si è subito distinto per la prodezza su Lasagna e per quello sguardo concentratissimo che non è passato inosservato alle telecamere di Sky.

Ma l'esperto Rafael ha colpito tutti anche per quanto dichiarato nel dopo partita al microfono di Marina Presello, quando ha parlato da uomo spogliatoio prima di commuoversi confermando di aver pensato di smettere al termine dell'avventura con il Cagliari.

Un'ipotesi fortunatamente tramontata per lo Spezia visto che il ragazzo di San Paolo ha avuto un ruolo determinante nella prima – storica – vittoria aquilotta in serie A regalando l'assist del raddoppio a Galabinov. Una prodezza la sua molto simile a quella tentata con successo nel 2009 quando vestiva la maglia del Verona in Lega Pro. Nel finale di una partita d'alta classifica con la Ternana, sugli sviluppi di un corner, Rafael prese il pallone e si lanciò letteralmente fuori area prima di verticalizzare per Farias – ritrovato in Sardegna e oggi in maglia bianca – che grazie al suo assist andò a segnare. Anche allora finì 2-0, con Rafael protagonista.



L'assist di Rafael a Farias