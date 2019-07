Da Soda a Sassarini, un cambio tutto "spezzino" a Gozzano

La Spezia - Da un ex allenatore dello Spezia Calcio ad un allenatore spezzino. Il Gozzano, dopo aver ottenuto la salvezza nel suo primo storico campionato professionistico di Serie C, ha salutato mister Antonio Soda che si è dimesso dal suo incarico. Nella giornata odierna il sodalizio della provincia di Novara ha comunicato la scelta della nuova guida tecnica che è ricaduta sullo spezzino Davide Sassarini. Nato a La Spezia nel 1972, Sassarini è reduce dall'esperienza sulla panchina della formazione Primavera dell'Udinese da cui era stato sollevato dall'incarico lo scorso 7 Febbraio. In carriera Sassarini esordisce in Eccellenza ligure sulla panchina della Lavagnese per poi guidare le giovanili di Entella, Migliarinese, Podenzana e Spezia Calcio. Eccolo poi proseguire con Podenzana, Pietrasanta, un biennio alla Pianese vincendo l'Eccellenza toscana, poi ancora in Serie D con Venezia, Spal e Seregno. In Serie C con l'Albinoleffe e di nuovo in D alla Vis Pesaro. Chiude con il ritorno al settore giovanile prima alla Virtus Entella e, come detto, all'Udinese. Ora il ritorno tra i professionisti con l'occasione rossoblu del Gozzano.



G.L.