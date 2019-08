Da San Siro al Picco, ieri la "prima" di Mauro Ferrara

La Spezia - L'approccio con quello che diventerà il suo stadio. E che magari sotto le sue mani potrebbe anche finalmente cambiare marcia. Ieri sera per Spezia-Sampdoria prima uscita pubblica per Mauro Ferrara, manager in arrivo da Milano e dalla serie A. Una nuova professionalità per l'organigramma dello Spezia Calcio, un uomo di calcio ma anche un tecnico con una lunghissima esperienza nella gestione delle strutture sportive e degli eventi associati. Vederlo passeggiare in Curva Ferrovia come è successo ieri sera prima del fischio d'inizio del Torneo Mattia&Ilaria non sarà dunque una singolarità in futuro.

Laurea in scienze motorie, un passato da sportivo, è entrato nei quadri dell'Inter nel 2000 in piena presidenza di Massimo Moratti da responsabile di San Siro, occupandosi poi dei ritiri della squadra nerazzurra. Nel 2010 a queste mansioni si è unita quella di responsabile infrastrutture: lo stadio "Meazza" per parte interista, ma anche i due centri sportivi per prima squadra e giovanili (Appiano Gentile e Interello) e la sede centrale. Ruolo tenuto fino al 2017 quando Marco Fassone lo volle con sé al Milan per gestire Milanello, il centro sportivo "Peppino Vismara" e gli eventi correlati tra le altre cose.

All'Inter era per la precisione il responsabile Real Estate Operations, ovvero la figura che segue lo sviluppo di un progetto infrastrutturale dalla nascita alla gestione. Se un domani l'idea di dedicare una parte dell'area ex Enel al nuovo stadio cittadino, Ferrara sarebbe la persona adatta a fare da referente per parte del club. Per ora solo una suggestione, bene dirlo. In ogni caso la professionalità che gestirà con tutta probabilità i rapporti con il Comune della Spezia e di Follo per quel che riguarda i campi di calcio, nonché le strutture del Ferdeghini-Intels e il Comunale per cui la convenzione è tra l'altro in scadenza nel 2020. Ma le sue mansioni potrebbero non limitarsi a questo. Dice di sé: "Curioso, pragmatico, entusiasta; amante del lavoro di squadra e del coinvolgimento dell’intero staff in funzione degli obiettivi definiti".