Da Pescara-Perugia di stasera passa già un pezzo di corsa play-off

La Spezia - A sei turni dalla fine s’infiamma la Serie BKT con tutti i verdetti ancora ampiamente in bilico. Nella zona alta, fari puntati sul Vigorito dove il Benevento punta il Palermo: in caso di vittoria i sanniti aggancerebbero i siciliani che, dal canto loro, vogliono invece sorpassare il Lecce al secondo posto. Impegno in trasferta per la capolista Brescia che va a Livorno per affrontare i ragazzi di Breda, reduci da 3 sconfitte di fila ed in piena bagarre salvezza. Al pari dei labronici in classifica ci sono Venezia e Foggia, rivali al Penzo in uno scontro diretto molto importante nella lotta per non retrocedere. Dopo il passo falso di Cosenza, il Crotone cerca riscatto in casa di una Cremonese rinvigorita dalle 2 vittorie di fila. Forse una delle ultime speranze per il Padova di tornare a credere nella salvezza passa dalla gara casalinga contro il Cosenza, mentre in chiave playoff si disputeranno Pescara-Perugia, Spezia-Ascoli e Salernitana-Cittadella.