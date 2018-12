Da Perugia a Perugia, Mastinu torna nove mesi dopo

A marzo l’ultima convocazione per il fantasista sardo.

La Spezia - Nove mesi dopo, un vero e proprio parto. Beppe Mastinu, la grande rivelazione dello scorso torneo in casa Spezia per quel che riguarda l’attacco, ritrova la convocazione che gli mancava dal marzo scorso. Si infortunò proprio sul terreno del “Curi” di Perugia, che domani in ogni caso non calcherà. “Mastinu sappiamo che è indietro, gli facciamo riassaporare il clima all’interno del gruppo in trasferta, sapendo che dobbiamo ancora vedere come va il percorso di recupero. Ora non è pronto in ogni caso”, annuncia Marino in conferenza stampa. Intanto però è una bella notizia per tutto l’ambiente che aspettava questo momento da mesi.



A.Bo.