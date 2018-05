Da Parma arrivano in 2mila, la Ferrovia non vuole fare sconti

Gli ultras chiamano a raccolta per regalare una serata amara agli ex gemellati.

La Spezia - "Nessuno viene a festeggiare a casa nostra". Storia di un gemellaggio rotto dopo decenni, a seguito di uno screzio che ha coinvolto quelle che allora erano le nuove leve della tifoseria di casa. E che oggi sono gli animatori della Curva Ferrovia, che non hanno dimenticato. E' un richiamo a fare del "Picco" un ambiente scomodo per il Parma quello che arriva dagli ultras in queste ore. I ducali vengono a giocarsi le ultime speranze di agguantare il secondo posto ed evitare i play-off a scapito del Frosinone, che venerdì sera potrebbe tornare in serie A direttamente vincendo contro il Foggia.

Questo Spezia-Parma è partita già messa nel mirino dall'Osservatorio per le manifestazioni sportive. Supporter ospiti residenti in Emilia-Romagna solo in Curva Piscina, più steward sugli spalti e particolare attenzione alla fase di filtraggio. Da oltrecisa dovrebbero arrivare a esaurire la disponibilità, 2mila biglietti. La prevendita partirà con tutta probabilità oggi pomeriggio dopo la riunione del Gruppo operativo sicurezza in quel di Parma.