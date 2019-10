Da Okereke al capitano della nazionale, quanti complimenti per Gudjohnsen

La Spezia - Infornata di congratulazioni social per Aron Sveinn Gudjohnsen, che ieri, con il suo primo gol in Serie B, ha regalato allo Spezia il successo per 2 a 1 sul campo del Pescara. Gudj jr ha incassato una serie di complimenti e pacche sulle spalle su Instagram, dove il giovane attaccante ha postato il video della sua capocciata vincente. Tra i primi a digitare entusiasti, gli ex aquilotti Pippo De Col, David Okereke, Tommaso Augello e Nicolas Pierini, e naturalmente i compagni attuali, compreso Riccardo Marchizza che, infortunato, ha sofferto da casa. Si sono fatti sentire anche i nazionali islandesi, dal capitano Gunnarson, in forza all'Al Arabi, a Bodvarson del Millwall, Runarsson del Dijon, Gudmundson dell'Az Alkmaar, Sigthorsson dello Stoccolma e Kjartansson del Rubin Kazan. Complimenti anche da quel Willum Willumson (Bate Borisov) che lo Spezia voleva acquistare insieme a Gudjohnsen. I due condividono la maglia dell'Under 21 islandese.