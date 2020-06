Da Nzola a Okereke a Chichizola, gli sportivi per il "Blackout Tuesday"

La Spezia - E' la protesta a distanza di tutto il mondo per la morte di George Floyd, che unisce continenti interi e che muove tanti sportivi a farsi avanti. Negli Stati Uniti non si placano le sommosse scoppiate in diverse città dopo che è diventata di pubblico dominio la vicenda dell'afroamericano 46enne, deceduto a Minneapolis mentre era nella custodia della polizia locale. Il video che mostra la sua agonia, mentre viene viene tenuto a terra da un agente con un ginocchio pressato sul collo, ha fatto il giro del mondo. Oggi sui social è stato lanciato il Blackout Tuesday: milioni di persone stanno postando immagini completamente nere per mostrare la vicinanza alla comunità afroamericana e ai movimenti antirazzisti. I calciatori aquilotti Mbala Nzola e Emmanuel Gyasi, Leo Chichizola, Umar Sadiq, David Okereke e molti altri stanno prendendo parte alla campagna.