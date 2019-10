Da Mazzola a Soda, il Chievo torna al Picco dopo dodici anni

La Spezia - Secondo Spezia-Chievo in serie B per quella che a inizio anni Novanta era diventata una sfida "classica" del girone A della serie C1. Agli albori della grande e lunga stagione dei clivensi, finì 0-0 nel maggio 1990 il primo incrocio. Si giocò lo stesso anno a dicembre, con punteggio finale di 2-0 grazie alla doppietta di Federico Giampaolo dopo che qualche giorno prima il match era stato interrotto a causa della pioggia. Ferruccio Mazzola guidava allora i bianchi.

Nel campionato successivo punteggio di 1-0 con gol di Paolo Faccini, il primo dei suoi due anni in Liguria. Nel 1993 il primo successo degli ospiti: 0-1 con rete del genovese Luca Spatari. Nel campionato 93/94 il Chievo di Malesani è una corazzata pronta a spiccare il volo. Vincerà il campionato ma al Picco sarà fermata sul 2-2 con marcatori Scazzola, Cossato, Gori e Cavicchia. In campo per mister Cadregari c'erano Gamberini, Nardecchia, Sabbadin, Cappelletti (64' Maragliulo), Bambini, Mirisola, Scazzola, Bonfadini (73' Troli), Mosca, Cavicchia e Oliva. Vittoria infine nel 2007 con Ciaramitaro marcatore. Unico precedente in serie B, con i veneti lanciati verso la promozione e gli aquilotti verso il fallimento. Soda mandò in campo Pellegrino, Giuliano, Bianchi, Zaninelli, Camorani (42’st Ribas), Biso, Do Prado (34’st Eliakwu), Padoin (26’st Saverino), Fietta, Gorzegno e Guidetti.