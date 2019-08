Da Lerici al museo del ciclismo, via al Giro della Lunigiana

La Spezia - Giovedì 29 agosto il territorio del Comune della Spezia sarà interessato dal transito e dall'arrivo della prima tappa della competizione ciclistica internazionale “Giro della Lunigiana”. La gara prenderà le mosse da Lerici, raggiungerà Viale S. Bartolomeo alle 13.30 circa e proseguirà per sino a Viale Italia per poi continuare il suo tragitto in direzione Migliarina, Bivio Cento, Via Buonviaggio e Val di Vara. Si rientrerà nel territorio comunale alle 15.25 circa attraverso il valico della Foce per poi proseguire in direzione mare sino a svoltare a destra in Via Monfalcone, poi via Sauro, via Filzi, salita di Biassa, discesa da Via delle 5 Terre, semaforo di Fabiano ed arrivo previsto in via Dei Pioppi, all'altezza del nuovo Museo del Ciclismo, previsto tra le 15.45 e le 16.10.



All'approssimarsi del transito dei concorrenti è prevista la chiusura del traffico, nelle zone interessate, di circa 15/20 minuti. E' inoltre disposto il divieto di fermata in via Dei Pioppi già da mercoledì 28 per consentire l’allestimento della zona d’arrivo. In ultimo dalle ore 7 di giovedì 29 è previsto il divieto di fermata in via Monfalcone nel tratto compreso tra via Genova e via Della Ghiara e in via Filzi nel tratto compreso tra via Baracchini e via Mameli. La Polizia Municipale provvederà a sorvegliare gli incroci semaforizzati presenti lungo il percorso nonché altre intersezioni di particolare rilevanza, con l’impiego di circa 45 agenti.