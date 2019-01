Da James Broad a Sergio Carpanesi, novant'anni di Spezia-Venezia

Un classico della serie B negli anni Trenta, poi quarant'anni senza incrociarsi fino agli Ottanta.

La Spezia - E' l'1-1 il risultato più frequente tra Spezia e Venezia al "Picco". A seguire però c'è il 5-0, perché gli aquilotti in più di un'occasione sono riusciti a dilagare contro i veneti nei 14 precedenti casalinghi. Il primo di questi risale addirittura al novembre del 1929, in panchina l'enigmatico James Broad che veniva da un passato di calciatore con Manchester United, Manchester City, Millwall e Everton tra le altre. Mandò in campo Strati, Caiti, Farina, Tacchinardi, Santillo I, Meoni, Savani II, Ghidoni, Papini, Andrei e Cappelli: gol decisivo di Amedeo Ghidoni al nono minuto.



Le due squadre, da quando la serie B passa a girone unico, si incontrano per sette stagioni nelle successive dieci. Unica vittoria ospite nel 1930 (0-2, doppietta di Gorini), tanti pareggi e il 4-0 del 1932 con reti di Andrei, doppio Rossi e del polesano Busdon che avrebbe chiuso la carriera proprio nel Venezia dopo aver indossato la maglia della Juventus. "Il" precedente per definizione per gli aquilotti è chiaramente quello del 1944, la prima partita del triangolare finale che avrebbe deciso la vittoria del campionato per gli allora Vigili del Fuoco. Ottavio Barbieri scelse Bani, PersiaII, Borrini, Amenta, Gramaglia, Scarpato, Rostagno, Tommaseo, Angelini, Tori e Costa. Finì 1-1 con reti di Tori e Astorri.



Nel 1950 l'ultimo incrocio prima di una pausa di quarant'anni. La squadra di Bertoni vinse nettamente per 5-0 con reti di Pozzo, Malavasi, Macchi e doppio Reddi; in campo Fabbri, Moretti, Bertoni II, Pramaggiore, Sgobbi, Macchi, Malavasi, Banci, Reddi, Pozzo e Frugali. Poi un salto al 1988, in serie C1, ed è ancora 5-0 con reti di Marocchi, Telesio, due Ceccaroni e autorete di Filisetti. Uno è il VeneziaMestre, l'altro è lo Spezia di Sergio Carpanesi con Rollandi, Spalletti, Conti, Chiappino, Stabile, Pregnolato, Marocchi (75'Russo), Peragine, Mariano, Ceccaroni e Tacchi (62' Telesio) in campo. Aquilotti vincenti anche nelle due stagioni successive, l'anno scorso invece fu 1-1 con reti di Pinato e Granoche.