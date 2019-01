Da Cruz ricomincia da dove aveva lasciato: segnare al Venezia

La Spezia - Prima volta per Palermo e Salernitana, le due squadre impegnate nell’anticipo della prima giornata di ritorno della Serie BKT infatti hanno rispettivamente perso la prima partita tra le mura amiche e vinto in trasferta per la prima volta in stagione. Sugli scudi anche tre bomber, Pietro Iemmello e Jerry Mbakogu, autori di due doppiette decisive per Foggia e Padova, e Alessio Da Cruz, marcatore all’esordio con lo Spezia. Ecco le curiosità segnalate da Calcio & Social Communication:



0 Saltano gli “0” in Palermo–Salernitana: i rosanero perdono la prima gara stagionale in casa, i granata vincono per la prima volta in trasferta. Adesso restano il Brescia unica squadra senza sconfitte nel proprio stadio e la Cremonese senza successi esterni dopo 20 turni di campionato.



2 Il 2019 parte con due doppiette: una porta i tre punti al Foggia a Carpi e la firma Pietro Iemmello, alla sua prima in B, la nona in maglia rossonera; la seconda la segna il neo-acquisto del Padova Jerry Mbakogu, ora a 41 reti in 143 partite cadette, che per la quinta volta in categoria trafigge per due volte nella stessa gara il portiere avversario.



1 Esordio con gol anche Alessio Da Cruz, neo-acquisto dello Spezia: il giocatore prelevato dal Parma ha firmato la sua seconda rete personale al Venezia, ora suo bersaglio preferito in Italia, assieme all’Ascoli. Proprio ai lagunari aveva segnato il suo ultimo gol prima di ieri sera, al Penzo in un Venezia-Novara 1-3 del novembre 2017.