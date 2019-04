Da Cruz ha i postumi di Foggia, Terzi lavora ancora a parte

La Spezia - E' il capitano Claudio Terzi il dubbio per domenica. Il difensore oggi non si è allenato con il gruppo dopo aver visto dalla panchina la partita di Foggia. Come lui anche Acampora, Bidaoui e Crimi hanno lavorato a parte alla ripresa, mentre per Da Cruz solo corsetta per smaltire le fatiche di campionato. Dopo il prologo dedicato alla mobilità articolare ed allo stretching in palestra, il gruppo aquilotto è passato al lavoro in campo: riscaldamento tecnico ad alta intensità, seguito da esercitazioni situazionali attacco contro difesa, lavoro atletico su brevi e medie distanze, quindi sfida a ranghi misti su metà campo deciso in favore dei neri sui casaccati grazie ad un bel destro a giro di Matteo Ricci.