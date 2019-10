Da Cruz fuori dai convocati dell'Ascoli per motivi disciplinari

La Spezia - Il genio non si discute, la sregolatezza davvero va di pari passo. Alessio Da Cruz è stato escluso dalla trasferta di Chievo dell'Ascoli per motivi disciplinari. "Intervengo sulla questione onde evitare il susseguirsi di ricostruzioni fantasiose ai limiti della realtà: in totale accordo con Mister Zanetti, abbiamo convenuto di non convocare Alessio da Cruz per la trasferta di Verona per motivi disciplinari, non avendo il calciatore rispettato le regole societarie e di squadra concordate ad inizio stagione", ha spiegato oggi in conferenza stampa il diesse Antonio Tesoro.