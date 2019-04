Da Cruz balla (troppo) da solo, Maggiore lascia a casa il genio

Vignali e Gyasi volenterosi, Capradossi si perde Iemmello e Bartolomei appare stanco.

La Spezia - Lamanna 6 - Attenuto su Deli dal cuore dell'area, per il reto non deve in pratica mai intervenire perché il Foggia si presenta a lui solo nell'azione del gol.



Vignali 6 - Prima da capitano. Attento alla fascia su cui il Foggia schiera la qualità di Kragl, gioca una partita matura.



Capradossi 5,5 - In area il peso degli avversari si sente solo quando entra Iemmello, che riesce a sbucargli alle spalle e infilare il pallone in porta.



Ligi 6 - Nessun problema su Mazzeo, che spesso riesce ad anticipare già sulla trequarti, per poco non segna un gol fortunoso.



Crivello 5,5 - Gestisce le forze dopo quella botta presa a inizio partita, alla fine però Gerbo lo salta e ispira il gol del Foggia.



Bartolomei 5,5 - Meno impetuoso del solito, forse un po' stanco dalle fatiche di martedì sera, si rifà mettendo in area qualche pallone velenoso.



Ricci 6 - L'ammonizione precoce lo condiziona un po' ma di più lo scarso dinamismo delle due mezzali che non lo aiutano nel liberarsi del rigore (40'st Galabinov sv)



Maggiore 5 - Manca l'inventiva del miglior Maggiore questo pomeriggio, quella capacità di vedere la giocata in anticipo che l'ha imposto negli ultimi due anni (dal 4'st De Francesco - sv)



Gyasi 6 – Positivo il rientro dal primo minuto, come sempre volenteroso nell'aiutare la squadra e alla fine ispiratore delle migliori cose in avanti (dal 31'st Pierini sv)



Okereke 6 - E' regolare il gol che gli viene negato in una partita in cui è comunque lasciato troppo solo dai compagni.



Da Cruz 5 - Spreca il grosso delle sue energie incaponendosi a tenere il pallone tra i piedi quando potrebbe alzare la testa e cercare un compagno con maggiore tempestività.



All. Pasquale Marino 6,5 - Il Foggia è subito dai primi minuti imbrigliato dall'ordinata disposizione dello Spezia. Non sembra mai poter fare veramente male e sarà di fatto così fino a fine partita. Il piano di Marino di sfruttare il contropiede sembra poter funzionare ma si scontra con la scarsa verve di Da Cruz e Maggiore, che sulla sinistra combinano poco non riuscendo mai a velocizzare la manovra. La differenza però la fanno gli episodi, perché allo Spezia vengono negati nell'ordine: un gol regolare di Okereke che è in linea con gli avversari e un rigore netto con un braccio largo di Martinelli che interrompe la traiettoria di un tiro potente di Da Cruz al limite dell'area piccola. In mezzo c'è il gol di Iemmello.