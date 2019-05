Da Cruz: "A Verona non sarà facile ma siamo un grande gruppo"

La Spezia - "C'è rammarico per la sfida odierna, perchè nel primo tempo loro hanno trovato ben due reti nelle uniche due azioni create, mentre noi non siamo stati ugualmente cinici, non riuscendo a concretizzare come avremmo voluto ed è un peccato perchè ritengo che la squadra abbia giocato meglio rispetto al Lecce.

Un risultato positivo ci avrebbe consentito di mantenere la sesta posizione e giocare il primo turno playoff potendo contare sul fattore campo e sulla miglior posizione in classifica, ma abbiamo comunque chiuso al settimo posto, entrando così nei playoff, proprio l'obiettivo che ci eravamo posti.

Ora sappiamo che non sarà facile, giocare a Verona sarà davvero dura, ma io ho grandissima fiducia in questo gruppo e sono convinto che faremo un'ottima gara che ci consentirà di accedere al turno successivo". Così Alessio Da Cruz al termine di Lecce-Spezia.