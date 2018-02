Da Castorina ad Aglietti, l'Entella non ha cambiato marcia

Media di un punto a partita. Dal mercato ecco Cremonesi e Gatto oltre ad Acampora.

La Spezia - A quattro giorni dal derby di Chiavari, abbiamo posto sotto la lente d'ingrandimento la prossima avversaria degli aquilotti. Situata al momento al diciassettesimo posto nel campionato cadetto, la Virtus Entella ha sin qui ottenuto 16 dei suoi 24 punti totali all'interno delle proprie mura amiche, lo Stadio Comunale di Chiavari. Dopo aver iniziato la stagione con mister Gianpaolo Castorina, con il quale la squadra ha ottenuto 14 punti nelle prime 13 giornate, tra cui la sconfitta al Picco per mano di Terzi e Marilungo, la rosa è stata poi affidata all'attuale allenatore, Alfredo Aglietti, che sta viaggiando alla media di un punto a partita nelle prime dieci. Insomma, nessuna svolta.



Disposta secondo il modulo preferito del suo tecnico, il 4-3-3, i suoi giocatori più rappresentativi sono senz'altro bomber Andrea La Mantia e l'esterno Giuseppe De Luca, rispettivamente a 8 e 6 reti in questa stagione. In rosa, inoltre, sono presenti ben 3 ex aquilotti: Alessandro Iacobucci, Luca Ceccarelli e Gennaro Acampora. Quest'ultimo arrivato in quel di Chiavari nell'appena concluso mercato invernale. All'interno di questa sessione, oltre al mediano napoletano, sono arrivati in bianco-azzurro anche l'esterno Leonardo Gatto dalla Salernitana, dell'esperto difensore Michele Cremonesi dalla SPAL, il nazionale albanese Nasser Alijii e, in conclusione, il giovane Simone Icardi dal Catanzaro. Sfumato invece Niccolò Giannetti, che non ha potuto raggiungere gli altri ex aquilotti perchè il suo contratto non è stato depositato entro il tempo massimo consentito. Forze fresche, comunque, che cercheranno di aiutare a risollevare una squadra pericolosamente vicina alla zona calda della classifica.