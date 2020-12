Da Angeletti a Zaniolo, è la "nazionale" degli spezzini

La Spezia - C'era un tempo in cui gli spezzini che giocavano al calcio a livello professionistico si contavano sulle dita di una mano. Ora il rischio è invece di dimenticarne qualcuno (e se fosse successo, ci scuseranno gli interessati). Molto ha fatto la costruzione da parte dello Spezia Calcio di un settore giovanile che ha sfornato parecchi atleti negli ultimi anni. Il resto lo fa una certa congiuntura astrale, che ha versato l'acqua del fiume Stige su un manipolo di giovani nati da queste parti a cavallo del cambio di millennio. L'esempio più alto è ovviamente Zaniolo, classe 1999, che la nereide pare aver immerso tenendolo per le ginocchia a differenza di quanto successo con Achille.



Nell'attesa di rivederlo in campo con la Roma, prima da avversario dello Spezia e poi da azzurro agli Europei, ci si può divertire a costruire gli altri dieci che comporrebbero l'ipotetica "selezione nazionale" della Sprugola. La difesa è un trionfo di mancini con i due centrali Ceccaroni (Venezia) e Ranieri (Fiorentina, in prestito alla Spal), spesso visto da esterno ma difensore duttile. Sulla corsia spazio a Bastoni (Spezia), mentre a destra toccherebbe a Vignali (Spezia). Più complicato trovare un portiere, visti i ritiri negli ultimi anni dei vari Bassi e Bastianoni. E allora la scommessa è Angeletti, ex aquilotto della Primavera ma in prestito al Pontedera da quest'anno, il suo primo da professionista.

Quattro quinti della difesa sono cresciuti al Ferdeghini-Intels, dove ha mosso passi importanti Maggiore (Spezia), imprescindibile mente del centrocampo da condividere con Cassata (Genoa), Lollo (Bari) e Bruccini (Cosenza). Questi è uno dei pochissimi del gruppo ad aver superato i trent'anni, quindi virtuale destinatario della fascia da capitano per diritto d'anzianità. Tutti centrali o mezzali, l'unico adattabile sulla fascia è forse il santerenzino Cassata. Ma in soccorso dalla panchina può arrivare Ferrarini (Fiorentina, in prestito al Venezia), che macina la corsia destra come pochi suoi coetanei ed è in grande ascesa.



Anche in attacco c'è tantissima fantasia con Zaniolo appunto e il follese Cesarini (Pistoiese), ma pochi uomini d'area di rigore. Lo stesso Mulattieri (Inter, in prestito al Volendam), che in Olanda segna a ripetizione, non è esattamente un centravanti. Vero che Masini (Genoa, alla Sambenedettese) ha marcato un gol da vero ariete la scorsa domenica, ma rimane un centrocampista.

Gli ultimi due vanno in panchina insieme a Candela (Genoa, alla Pergolettese), Cerreti (Spezia, ora all'Imolese), Figoli e Morachioli (Spezia, prestito alla Pergolettese), Benedetti (Sampdoria, prestito alla Vis Pesaro), Bariti (Pergolettese) e Caso (Genoa). Quasi tutti cresciuti al Ferdeghini, ma davvero significativo il numero di quelli passati dal Canaletto che si conferma trampolino verso il professionismo: Zaniolo, Maggiore, Ranieri e Caso sono tra questi. Con la speranza che qualcuno possa ottenere i successi del capostipite Gigi Buffon.