GALABINOV SI PROCURA E SIGLIA IL RIGORE DELL'1-1

La Spezia - FROSINONE-SPEZIA 1-1

Marcatore: 14'pt Salvi, 5'st rig. Galabinov



FROSINONE (3-5-2)

Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Rohden, Gori, Haas, D'Elia; Ciano, Novakovich. A disp. Iacobucci, Bastianello, Zampano, Paganini, Maielo, Citro, Dionisi, Beghetto, Ariaudo, Matarese, Krajnc, Ardemagni. All. Alessandro Nesta



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Vignali (32'pt Ferrer), Terzi, Capradossi, Marchizza (1'st Vitale); Maggiore, Bartolomei, Mora; Nzola, Galabinov, Gyasi. A disp. Krapikas, Desjardins, Acampora, Gudjhonsen, Bastoni, Erlic, Ragusa. All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Tardino di Milano Mastrodonato di Molfetta

Iv uomo: Garofalo di Torre del Greco

Ammonito: Vignali, Salvi, Italiano, Nesta

Recupero: 3'(pt)



PRE-PARTITA

20.20 - Lo "Stirpe" e il risultato che arriverà al 90' crocevia fondamentale per Frosinone e Spezia che si affrontano in un vero scontro diretto per la zona che conta. Un'altra tappa del tour de force estivo con l'incognita della tenuta fisica che, con il caldo vero, sarà messa ancor di più alla prova. Lo Spezioa si presenta al cospetto di una corazzata con il solito 4-3-3: Scuffet tra i pali, avrà davanti a sè il tandem Terzi-Capradossi, mentre sugli esterni bassi agiranno Vignali e Marchizza. Scontata la mediana a tre Maggiore-Bartolomei-Mora mentre davanti Galabinov sarà il terminale offensivo, coadiuvato sugli esterni da Gyasi e Nzola. Nesta si affida al duo d'attacco Ciano-Novakovich mentre Salvi e D'Elia, recuperati, agiranno sugli esterni del 3-5-2 frusinate con Gori in cabina regia, protetto da Rohden e Haas che prende il posto di Tabanelli, out all'ultimo minuto. Il Frosinone non ha mai vinto nelle ultime cinque partite e non ha segnato nelle ultime quattro, lo Spezia ha segnato almeno un gol per 14 partite consecutive.



PRIMO TEMPO

Nel deserto dello "Stirpe" per muovere la classifica e rimanere in quota. La sconfitta del Cittadella in casa del Pisa racconta una volta di più quanto il campionato cadetto, specialmente dopo la ripartenza e gli stadi malinconicamente a porte chiuse, può riservare sorprese ad ogni gara. Ecco perché agli aquilotti, con qualche assenza di troppo, devono stringere i dentri e tornare dalla Ciociaria con un risultato positivo, anche e soprattutto per tenere a distanza i diretti avversari ed avere il doppio scontro diretto a favore. La cronaca stenta, i 28° sul terreno di gioco si sentono dal principio col Frosinone a portare pressing alto per non far partire lo Spezia da dietro, come più piace agli uomini di Vincenzo Italiano. Nzola muove da destra, Gyasi è il suo opposto mentre Galabinov è nel mezzo a fare a sportellate con i centrali difensivi di casa mentre dalla parte opposta si rivede Ciano, reduce da lunghissimo infortunio che lo ha messo fuori causa e febbraio. Lo 0-0 però salterà al primo vero affondo del Frosinone con Salvi che, bruciando Gyasi sullo scatto, approfitta della mezza dormita della difesa aquilotta per segnare a colpo sicuro dopo una giocata insistita con ultimo passaggio decisivo di Rohden, sfuggito alla marcatura di Vignali.



Rohden sbaglia il gol del raddoppio, Italiano toglie un Vignali in difficoltà.

Padroni di casa che al 20' potrebbero piazzare il colpo del 2-0 ma Rohden calcia altissimo, praticamente a tu per tu con Scuffet: è evidente che per vie centrali questa sera lo Spezia fa molta fatica a contenere le infilate dei tanti centrocampisti di Nesta. Venti minuti iniziali in cui i gialloblu legittimano il vantaggio e lo Spezia non mostra il solito palleggio sicuro che funziona solo s'è c'è il famoso movimento senza palla. Fra i migliori nelle ultime partite, non sembra proprio la serata di Vignali che rischia il secondo giallo per fermare d'impeto uno scatenato D'Elia: Italiano però non vuole rischiare di rimanere in dieci e preferisce togliere il terzino per inserire Ferrer dopo appena 32'. Possesso fra i piedi dei laziali che hanno abili palleggiatori e possono abbassare i ritmi all'abbisogna. Da qualche minuti Marchizza accusa problemi fisici ma Italiano vorrebbe arrivare all'intervallo per non utilizzare un nuovo slot dopo il cambio precedente.



Allo Spezia manca la lucidità. E sotto ritmo diventa durissima.

La pratica lucidità di Claudio Terzi trova però un Frosinone indiavolato, che non ha smesso di disturbare lo Spezia dalla partenza dell'azione. La caccia al'errore in appoggio premierà i padroni di casa al 39' e menomale che il diagonale di Szyminski non inquadra lo specchio. L'ultimo squillo di un primo tempo non certo memorabile arriva dal fisicato Novakovich che rispettando il ruolo di classico attaccante d'area di rigore protegge la palla e si gira bene, eludendo la marcatura di Bartolomei per poi scaricare un mancino troppo aperto ma che riceve comunque gli applausi dei pochissimi presenti. Un tiro velleitario di Mora a tempo scaduto finirà abbondantemente fuori e darà il la al recupero: 3' in cui anche lo Spezia staziona in attacco con il dialogo Nzola-Galabinov e lo sparo del bulgaro sulle caviglie del diretto marcatore. All'intervallo, avanti Frosinone: uscirà Marchizza, dentro Luigi Vitale, in questo modo Italiano non ha dovuto utilizzare il secondo slot di sostituzioni.



SECONDO TEMPO

Il break di Nzola è una grande giocata di forza che semina lo scompiglio in area di rigore e subito dopo sul cross di Vitale, Capuano strattona Galabinov e la maglia del bulgaro si allunga platealmente a due passi da Pezzuto che indica senza dubbio il dischetto del rigore. Nel silenzio dello "Stirpe" si sentono le proteste di Nesta che si becca il giallo come era successo minuti prima al collega sulla panchina opposta ma Galabinov non si fa pregare e batte Bardi, attendendo il suo movimento per calciare rasoterra nell'angolo opposto. Quinto sigillo per Andrej, il secondo tempo dello Spezia non poteva iniziare meglio di così e la rete ribalta il fattore psicologico con gli aquilotti che adesso scendono tanto e volentieri dalle corsie esterne con cross su cross nel mezzo a cercare i centimetri dei suoi attaccanti.