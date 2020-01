DJ Buffonge alla Pergolettese a titolo definitivo

La Spezia - Una mancata di presenze, minutaggio scarso per Luca Scarlino alla Pianese. Così lo Spezia decide nell'ultimo giorno di mercato di spostare l'attaccante prodotto delle giovanili, in passato nel giro della maglia azzurra, all'Imolese che gira ai toscani l'attaccante Latte Lath. Finisce a Rimini invece il portierino Simone Barone, da tempo aggregato alla prima squadra. Il movimento più importante riguarda l'inglese DJ Buffonge che passa alla Pergolettese a titolo definitivo. Il prodotto del vivaio del Manchester United cercherà spazio nel club del presidente Massimiliano Marinelli.

Operazione minore e di prospettiva per lo Spezia quella che si conclude in serata. Un passaggio già impostato quello del 2001 Alessandro Rossi, cresciuto nel Trento e da questa estate nell'Arzachena in prestito dal Chievo Verona. Ebbene, il club di Via Melara ha formalizzato l'acquisto a titolo definitivo del fresco 19enne autore di 5 reti nella prima metà di stagione tra i Dilettanti sardi.