INIZIO VELENOSO DELLO SPEZIA, LA ROMA ACCORCIA NEL FINALE

La Spezia - ROMA-SPEZIA 1-2

7'pt Galabinov (rig), 15'pt Saponara, 43'pt Pellegrini (rig)



ROMA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitarian; Borja Mayoral. A disp. Farelli, Cerantola, Karsdorp, Ibanes, Jesus, Smalling, Dzeko, Veretout, Santon, Fazio, Perez, Podgoreanu.

All. Paulo Fonseca



SPEZIA (4-3-3)

Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Sena, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Saponara. A disp. Zoet, Rafael, Acampora, Ricci, Agoume, Gyasi, Farias, Terzi, Chabot, Verde, Dell'Orco, Piccoli.

All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Davide Ghersini (Genova)

Assistenti: Emanuele Prenna (Molfetta), Michele Lombardi (Brescia)

Quarto ufficiale: Fabrizio Pasqua (Tivoli)

VAR: Marco Guida (Torre Annunziata)

AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)



Pre partita.

Maggiore è l'unico superstite dell'undici di Torino che parte dal primo minuto anche all'Olimpico di Roma. Come previsto, Vincenzo Italiano vara un ampio turn over per la prima delle due sfide consecutive ai giallorossi, quella per gli ottavi di Coppa Italia. Dieci giocatori nuovi rispetto all'ultima giornata di serie A, contando che Vignali è rimasto in campo solo sei minuti prima dell'espulsione. Tante novità, la più interessante sicuramente la prima da titolare di Saponara, schierato da ala sinistra. Curiosità anche per Leo Sena, regista brasiliano che tra un problema fisico e l'altro si è visto pochissimo in questa prima metà di stagione. Dopo tre mesi abbondanti, c'è di nuovo Galabinov al centro dell'attacco dall'inizio.

Più conservatore invece Paulo Fonseca che conferma Pau Lopez, Mancini, Villar, Spinazzola, Pellegrini e Spinazzola rispetto alla squadra che ha perso per 3-0 il derby contro la Lazio. C'è necessità di una prova convincente da parte dei padroni di casa per voltare pagina dopo la prova incolore nella stracittadina. Gioca dal primo minuto la stella Mkhitarian, trascinatore della squadra fino ad oggi. Lo Spezia è avvertito.



PRIMO TEMPO

Si parte subito con un brivido per lo Spezia. Erlic e Ismajli non si capiscono su chi debba alleggerire di testa per Krapikas, si ostacolano a vicenda ed il pallone finisce a Borja Mayoral che salta Krapikas ma poi è precipitoso nel concludere. Lo Spezia ha una formazione ampiamente inedita, con giocatori che devono crearsi un'intesa. I due centrali di difesa si spiegano subito dopo il pasticcio e si riparte.



Saponara inventa, Maggiore cade e Galabinov segna

Quattro minuti di prevalenza Roma, al primo pallone lanciato in avanti Saponara tocca di prima e mette Maggiore in condizione di entrare in area. Gioco di gambe e caduta tra due avversari: Ghersini indica il dischetto del rigore. Dal dischetto si presenta Galabinov con il destro e angola bene: 0-1 Spezia al settimo minuto!

Sbaglia però tanto la difesa nel far circolare la palla. Krapikas esce altissimo, Vignali perde un paio di contrasti e ci vuole tutta l'attenzione di Erlic per evitare guai. La squadra di Fonseca predilige molto la fascia destra con Spinazzola e Mkhitarian, poi prova a sfruttare la velocità di Borja Mayoral. Ma anche i padroni di casa gestiscono male il pallone dietro, concedendo una punizione ai trenta metri che viene scodellata in area senza esito.



Lo Spezia è velenoso: due tiri e due gol

E allora il pressing diventa un elemento chiave. Agudelo lo applica su Kumbulla che lancia malissimo sulla testa di Maggiore, il quale a sua volta serve di prima Galabinov. Il bulgaro addomestica, vede Saponara che arriva e gli serve un pallone che il fantasista nobilita con un tiro di prima intenzione all'incrocio. Eccezionale!

E' un inizio scioccante per la Roma, reduce da una scoppola nel derby che pare aver lasciato strascichi. Ciononostante la reazione è immediata, anche se non è mai freschissima la manovra dei giallorossi e dà tempo allo Spezia di organizzarsi e intasare l'area. Krapikas non ha ancora dovuto compiere una vera parata quando scocca il 25esimo minuto.



Difesa attenta in attesa di un contropiede

La partita ora è Roma all'attacco e Spezia pronto a ripartire. Ottimo il contrasto di Ismajli su Mkhitarian al limite dell'area piccola alla mezz'ora nell'incursione più profonda dell'attacco giallorosso. Sono parecchi gli uno contro uno da vincere, soprattutto sulle fasce, ma fino ad ora gli aquilotti riescono ad essere piuttosto puliti e poco fallosi. Chiaramente l'equilibrio è fragile, ma il divario tecnico è noto.

Da rivedere le scelte di Krapikas con i piedi, che cerca il breve Agudelo invece della montagna Galabinov. Invece tenere un pallone alto servirebbe parecchio nella fase che porta al quarantesimo minuto e che vede la Roma provare con sempre più audacia.



Accorcia la Roma su rigore

A quattro dalla fine Pellegrini scatta alle spalle di Ismajli per ricevere un passaggio filtrante di Pedro. Il cosovaro non si accorge dell'inserimento del centrocampista e gli corre addosso facendolo cadere. Ghersini è a due passi e indica il calcio di rigore. Va lo stesso Pellegrini sul dischetto, aspetta che Krapikas si butti e lo spiazza. E' 1-2 al 43esimo minuto. Questo è il punteggio che porta all'intervallo.