DIETRO SI CORRE, A CAGLIARI UN'ALTRA PROVA DI MATURITA'

La Spezia - CAGLIARI-SPEZIA 0-0



CAGLIARI (4-2-3-1)

Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Carboni; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. A disp. Aresti, Vicario, Tripaldelli, Caligara, Pinna, Tramoni, Pisacane, Oliva, Farago, Cerri, Contini, Cusumano. All. Eusebio Di Francesco



SPEZIA (4-3-3)

Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi. A disp. Krapikas, Rafael, Acampora, Marchizza, Sala, Agoume, Chabot, Deiola, Ismajili, Vignali, Agudelo, Piccoli. All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Valerio Marini della sezione di Roma1.

Assistenti: Pagliardini di Arezzo e Sono di Soverato.

Quarto ufficiale: Maggioni di Lecco.

Var: Giacomelli di Trieste

Avar: Costanzo di Orvieto.



PRE-PARTITA

17.25 - L'alluvione di Nuoro scuote la Sardegna nella domenica-ricordo per Diego Armando Maradona. Luci accese alla Sardegna Arena con due squadre in buona condizione mentale: sia i rossoblù che gli aquilotti sono reduci da una vittoria in Coppa Italia, che potrebbe dare una marcia in più ad entrambe le compagini. Anche perchè in coda si corre e dopo il pari imposto dal Benevento alla Juve, anche l'Udinese vince, a sorpresa in casa della Lazio. I sardi fin qui hanno collezionato 10 punti in classifica, frutto di tre vittorie e un pareggio: due dei tre successi cagliaritani sono arrivati proprio tra le mura amiche. D'altro canto la truppa di Vincenzino Italiano dista appena un punto e il rendimento esterno dice due successi (Udinese e Benevento) e un pareggio, quello del Tardini di Parma.



17.37 - Scelte forzate per Di Francesco, tecnido del Cagliari: le assenze di Godin, Lykogiannis, Nandez e Simeone sono pesanti nell'economia dell'undici partenza, schierato secondo un 4-2-3-1: in difesa Klavan sostituirà il Faraone, sull’out di sinistra Tripaldelli dovrebbe partire dall’inizio; in avanti rossoblù a trazione offensiva con Ounas e Sottil larghi e Pavoletti, che oggi compie gli anni. Italiano non potrà contare su Mattiello, Mora e soprattutto Pobega, ma la lista degli indisponibili sarebbe anche più lunga considerando i lungodegenti: undici giocatori diversi da quelli che hanno vinto a Bologna con l'ex Farias pronto a farsi rimpiangere dalla sua ex squadra.