IL GIOCO NON BASTA, GLI ALTRI INVECE SEGNANO

La Spezia - ASCOLI-SPEZIA 3-0

Marcatore: 4'pt rig. Ninkovic, 47'pt Da Cruz, 15'st Ardemagni



ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, D’Elia; Gerbo, Piccinocchi, Padoin (35'st Brlek); Ninkovic (26'st Chajia), Da Cruz; Ardemagni (17'st Rosseti). A disposizione: Lanni, Novi, Valentini, Ferigra, Troiano, Cavion, Petrucci, Laverone, Andreoni. Allenatore: Zanetti.



SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Terzi, Marchizza, Ramos; Mora, M. Ricci, Maggiore (22'st Bartolomei); F. Ricci, Gyasi (17'st Ragusa), Delano (22'st Bidaoui). A disposizione: Scuffet, Desjardins, Capradossi, Gudjohnsen, Bastoni, Ferrer, Benedetti, Erlic, Dj Buffonge. Allenatore: Italiano.



Arbitro: Daniele Minelli della sezione di Varese

Assistenti: Rossi e Zingarelli

Quarto Uomo: Di Cairano

Ammoniti: Ramos, Ardemagni, Ninkovic, Vignali, Gyasi, Gravillon

Espulso: 8'st Ramos per somma di ammonizioni

Recupero: 1'(pt), 3'(st)

Spettatori: 6.897 (2700 paganti + 4.197 abbonati)

Incasso: € 61.505,30

Note: al 44'st Matteo Ricci calcia un rigore sulla traversa



PRE-PARTITA

20.30 - Contro tutto e contro tutti, ventitrè in campo, altrettanti sugli spalti, perché le imprese, è notorio, non scomodano mai le grandi masse. Una notturna infrasettimanale potenzialmente da inferno dantesco: 4 punti in quattro partite non è un bottino da capogiro e la necessità di fare punti per non deprimersi e non entrare in un pericoloso loop di risultati negativi che incidono poi pure sulle prestazioni. Lo Spezia cercherà gloria dentro uno stadio dove i punti sono sempre stati una chimera, al cospetto di un avversario in splendida forma che può sfruttare il fattore campo e l'onda lunga della goleada di Castellammare di Stabia, impressionante per l'entità più che per la prova: ma tant'è, nel calcio conta vincere.



PRIMO TEMPO

Un "Del Duca" bello pieno e carico come una molla attende al varco uno Spezia che ha assoluta necessità di invertire la rotta e riprendere un po' di fiducia dopo un inizio di campionato alterno: i risultati, si sa, pesano nella testa dei giocatori anche se siamo soltanto a settembre e il tempo per rimediare è enorme. Ci prova in trasferta nella speranza di somigliare a quello Spezia che alla prima giornata passò perentoriamente con un 3-0. Nemmeno il tempo di raccontare le premesse che è già tempo di disperarsi: l'Ascoli sfonda infatt in serenità dopo 3', trovando spazi sulla sinistra, Ardemagni sfrutta alla perfezione il velo di Ninkovic, difende la palla come sa fare e stramazza a terra sulla cintura plateale di Ramos. Lo Spezia protesta vibratamente ma il rigore è netto e insindacabile come anche la battuta di Ninkovic che spiazza Krapilas e porta subito sopra i padroni di casa. C'è modo di cominciare peggio di così? Difficile veramente. Italiano dalla panchina urla ai suoi anche per cercare di sostenerli dopo un gol a freddo che uccide, ma uscire palla al piede dalla propria trequarti sembra una chimera. Serata che comincia male e segnali che confermano il momentaccio: al 10' la prima vera giocata offensiva dello Spezia produce una colossale palla gol sulla quale Gyasi non arriva praticamente ad un metro dalla porta, dopo che Mora era stato bravo a metterla in mezzo.



Ascoli avanti, lo Spezia reagisce. E gioca anche meglio, ma sugli esterni non ci siamo.

L'Ascoli porta sistematicamente il pressing alto per complicare il palleggio ma c'è una reazione degli aquilotti dopo quello sciagurato inizio di partita: il baricentro è più alto, il fraseggio più veloce e i marchigiani devono pensare a difendersi. Sembra una caccia all'uomo quella che Ardemagni e Ninkovic portano sull'odiattismo (dal pubblico di casa) Mora intorno al 20': Minelli, che arbitra all'inglese, non può fare altro che ammonirli ma l'Ascoli sembra più nervoso di quanto la partita suggerisca. E al 22' su uno scontro fortuito a centrocampo fra Gyasi e Gravillon, lo Spezia si invola in contropiede per vie centrali: proprio Mora non trova lo spazio per lo scarico su uno dei compagni che corrono vicino a lui e cerca un sinistro piazzato che sfiorerà il palo alla destra di Leali. E', semmai, sulle corsie esterne che gli aquilotti sembrano troppo leggeri, là dove il "gioco totale" di Italiano dovrebbe trovare la sua dimensione precipua: nè Vignali nè Ramos convincono (e Italiano è il primo a vederli), sia che si tratti della fase difensiva sia quando ci sarebbe bisogno di loro in fase di proposizione. L'Ascoli picchia e si basa sulle ripartenze, non c'è molto altro, ma quel gol fa la differenza.



Lo Spezia confeziona occasioni, ma l'Ascoli raddoppia nel recupero.

Il copione è sempre quello e dopo mezz'ora abbondante praticamente in una metà campo diventa ancor più cocente il rammarico per quel penalty: lo Spezia attacca soprattutto sulla mancina ma la porta anche stasera sembra piccolissima. Bella al 36' la giocata di Maggiore, che aveva ricevuto da Mora, ma il suo è un tiro-cross, che rimane solo un'idea potenziale. Un minuto dopo è ancora Maggiore a trovare strade dopo uno scambio con Federico Ricci, ma la sua conclusione è pessima. Al 43' sembra il momento giusto per un pareggio che lo Spezia meriterebbe senza ombra di dubbio: Gyasi riceve una palla, si butta dentro e scarica un diagonale mancino che sibila il legno, con Maggiore che non arriva al tap-in per un nulla. Minelli opta per un minuto di recupero dopo un primo tempo praticamente senza tregua e l'Ascoli chiude la vicenda come l'aveva cominciatao: con il cinismo di chi sta bene, con la fortuna di chi non ha preso gol dopo una mezzora ai paletti, Alessio Da Cruz ruba una palla all'ingenua difesa aquilotta e presentatosi di fronte a Krapilas lo uccella con lo scavetto. Gara in cassaforte per i marchigiani, lo Spezia perde 2-0 ed è questo quello che conta.



SECONDO TEMPO

L'Ascoli nella situazione migliore possibile, lo Spezia nella disperazione di chi sta maturando la terza sconfitta in cinque partite. Tecnicamente ci sarebbe tutto il tempo per riaprirla anche perchè l'Ascoli non ha certo una difesa inviolabile ma quando si costruisce qualcosa, e questa squadra propone calcio in buone quantità, manca sempre il giocatore a spingerla in porta: come accade dopo 2' quando Delano si invola sulla sinistra e mette nel mezzo una palla interessante per un attaccante che però non c'è nemmeno stavolta. Il disastro nel disastro lo combina ancora una volta Ramos dopo soli 8' di partita: dopo aver provocato il rigore che ha dato il via a questa pessima serata picena, perde un pallone sciagurato e trattiene ancora una volta Ardemagni, pronto ad involarsi in solitaria verso la porta. Il rosso è naturale conseguenza di una partita che l'ex difensore del Trapani ricorderà a lungo e purtroppo i segnali di inadeguatezza si sono rivelati realistici.



Non poteva mancare il sigillo dell'ex Ardemagni.

Ma la serata degli orrori non finisce con quel cartellino e non poteva mancare il sigllo di Ardemagni dopo quello di sabato scorsa di Iemmello: l'attaccante di Milano è implacabile ovunque fuorché quando ha giocato in maglia bianca e, come l'anno scorso, uccide lo Spezia, siglando da due passi su assist del solito Da Cruz. La partita è già virtualmente finita, i tifosi dello Spezia, sì quei ventitrè, non smettono di cantare anche di fronte ad una sorte totalmente avversa: e solo per questo meriterebbero tutt'altro ritorno. I cambi di Italiano non possono cambiare una storia già scritta: Ragusa, Bidaoui e Bartolomei servono solo a dare un po' di freschezza per evitare che il passivo aumenti e con esso la brutta figura di materializzi. L'Ascoli rallenta i ritmi, Rosseti fa le prove di un poker ma calcia da posizione troppo defilata, Italiano chiede ai suoi di dare tutto, più per rispetto dell'impegno che per velleità da risultato.



Leali stende Ragusa ma sul dischetto Ricci incoccia la traversa.

Ma la cronaca è ormai rarefatta, si pensa anche ad evitare infortuni e chissà se Italiano non stia già ragionando alla prossima gara, inevitabilmente molto importante visto che al "Picco" arriverà il suo Trapani: necessaria sarà una vittoria altrimenti la crisi sarà diagonisticata da un mese tremebondo. Zanetti, con la vittoria in tasca, fa un po' di turn-over: la testa va al prossimo impegno con due spiriti opposti. C'è solo un ultimo episodio da raccontare, per una volta favorevole agli aquilotti, ma solo potenzialmente: grazie all'assurdità con cui Leali stende Ragusa in area di rigore su un pallone innocuo manda sul dischetto Matteo Ricci ma è una notte maledetta e il penalty del regista aquilotto si stampa sulla trasverale. E' meglio finirla qui, guadagnare la doccia il prima possibile perché non c'è altro da fare. Ma prima c'è da andare sotto il settore ospiti perché quei ventitrè, almeno loro, questa sera, a parte la voce e i soldi, non hanno perso proprio niente.