D'Eramo verso lo Spezia, sarà il primo acquisto di gennaio

L'Avezzano conferma: "Una squadra di serie B lo vuole ad ogni costo...".

La Spezia - La prospettiva è di passare dal girone F della serie D ad allenarsi con Pasquale Marino e Totò Di Natale. Più o meno un sogno quello che si appresta a vivere Michael D'Eramo, 19 enne attaccante abruzzese che lo Spezia si appresta a fare proprio. Un'intuizione alla Angelozzi, che ha puntato il ragazzo ormai da tempo (qui l'articolo) e che dovrebbe ora chiudere con l'Avezzano, club proprietario del cartellino, prima della fine dell'anno.



Lo Spezia investe in solido per un prospetto cresciuto nella gavetta, un talento ancora grezzo ma con grandi doti fisiche e potenziale secondo gli osservatori. Cresciuto esponenzialmente sotto le mani di Federico Giampaolo, già giocatore proprio degli aquilotti e conoscent di vecchia data della dirigenza spezzina arrivato in forze dalla Puglia in estate (lo stesso Giampaolo vive a Bari).

Le conferme sono arrivare dal direttore sportivo Mauro Traini, una sorta di Angelozzi dei dilettanti, in questi giorni. "Fin quando le cose non sono chiuse non si può mai dire - ha detto in conferenza - Ma insieme alla società e al mister stiamo trattando con un club importante di serie B. Crediamo rimarrà per altre due partite con noi, poi quando aprirà il mercato dei professionisti D'Eramo andrà in questa squadra di serie B che lo vuole a tutti i costi. Abbiamo chiesto di poterlo trattenere per tutto il campionato, ma per loro è un investimento e chi ci mette i soldi decide...".