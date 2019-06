D'Eramo si misura con i grandi, lo vogliono Rimini e Ravenna

La Spezia - Cinque reti in 13 partite giocando da ala d'attacco. Sono questi i numeri dei primi sei mesi di Michael D'Eramo con lo Spezia. Arrivato a gennaio scorso dai dilettanti abruzzesi, il fantasista ha subito colpito per la sua umiltà fuori dal campo e per i suoi colpi dentro il campo. La prossima stagione sarà di quelle importanti, il classe 1999 è pronto per la prima annata tra i professionisti. Ci sono già diversi club che lo hanno chiesto in prestito, tra questi la Pergolettese, il Ravenna e il Rimini. Un calciatore su cui Guido Angelozzi punta molto in prospettiva, che ricorda come caratteristiche Camillo Ciano per la capacità di tirare da fermo e di servire i compagni in area. Ora arriva il momento di dimostrare le buone impressioni.