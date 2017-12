D´Aversa: `Male nella prima mezz´ora, ci siamo difesi bene`

La Spezia - "Sono soddisfatto soprattutto dell'interpretazione dei ragazzi dopo che siamo rimasti in dieci. Lucarelli ha toccato la palla d'istinto ed era stato trattenuto". Così Roberto D'Aversa coglie il quarto pareggio consecutivo del suo Parma. "Nella prima mezz'ora non siamo stati brillanti, mentre dopo in difesa siamo stati bravi. Il problema iniziale è stato nella costruzione del gioco, non abbiamo trovato le giocate provate in settimana. Sull'episodio del contropiede potevamo passare in vantaggio. Dobbiamo essere più determinati nello sfruttare le occasioni".