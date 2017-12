D´Aversa: `Lo Spezia è in forma? Lo siamo anche noi`

La Spezia - "Sarebbe fondamentale cercare di dare un’ultima soddisfazione per questo 2017 ai tifosi nel vincere una partita difficile, vorrebbe dire chiudere il girone d’andata in maniera strepitosa, non sarà facile perché incontriamo una squadra che nelle ultime 5 partite ha fatto 12 punti e nelle ultime 10 ha subito solo 7 gol, ma vorrei che i ragazzi coinvolgessero il nostro pubblico con la prestazione e l’impegno, e di conseguenza di fronte ad eventuali difficoltà che i nostri tifosi spingano la squadra ad ottenere un risultato importante“. Lo ha detto il tecnico del Parma Roberto D'Aversa al sito ufficial del club alla vigilia della partita contro lo Spezia.

“Lo Spezia? In questo momento incontriamo sempre squadre in forma ottimale, ma anche noi lo siamo, bisogna avere la giusta determinazione, voglia e cattiveria, per prendere i tre punti con il massimo equilibrio, loro si sono sistemati e organizzati, la differenza sta nella voglia di ottenere i tre punti. L’attacco? Per le scelte definitive devo ancora decidere, è chiaro che per le caratteristiche di chi sta scendendo in campo sono soddisfatto ma non al massimo, perchè ci sono delle occasioni nelle quali possiamo far male e dobbiamo migliorare in furbizia e malizia, ma a prescindere da chi scende in campo credo non sia un limite, è solo un modo di interpretare la partita di maniera diversa, quindi quel che mi auguro è che abbiamo non tanto la fame di trovare il gol singolo ma che abbiamo la fame di portare a casa i tre punti che è la cosa più importante. Durante la settimana si lavora sulla voglia di vincere e di affrontare qualsiasi cosa con il massimo impegno: non solo riguardo la parte finale dell’azione, ma anche un fallo laterale, un passaggio uno stop, un contrasto. Poi è chiaro che si batte anche il chiodo sul fatto di essere più decisivi davanti la porta, è un aspetto che si può migliorare solo lavorando“.