D'Aversa: "Andiamo a giocare con serenità, senza troppi pensieri"

Il tecnico del Parma ha un pensiero per Sara Venturi: "Un abbraccio allo Spezia".

La Spezia - "E' una partita importante da affrontare in maniera serena. Motivazioni? Non ce n'è bisogno". Roberto D'Aversa all'ultima curva della stagione regolare con la speranza che sia l'ultima di tutta la stagione. Il Parma deve vincere e sperare che il Frosinone non lo faccia a sua volta per festeggiare la serie A al "Picco". Ipotesi che non piace ai bianchi e alla loro tifoseria. "Il nostro unico pensiero dev'essere rivolto allo Spezia", cerca di concentrarsi il tecnico parmigiano.



Ma un pensiero che non sia il calcio ce l'ha D'Aversa. "Voglio mandare un abbraccio all'addetto stampa dello Spezia che ha perso prematuramente la moglie", dice riferendosi alla scomparsa di Sara Venturi che ha portato tutto il club a muovere verso l'ospedale Gaslini di Genova per stare al fianco di Gianluca Parenti.

Lo Spezia venderà cara la pelle. "In casa hanno fatto sempre molto bene, non sarà una partita semplice per noi. Dovremo portare il nostro entusiasmo, la vittoria ci servirà anche solo per un miglior piazzamento negli eventuali play-off. Se riusciremo a centrare il secondo posto bene, altrimenti proveremo a raggiungere la serie A attraverso la via più lunga".