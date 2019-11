D'Angelo: "Spezia molto bravo quando riparte ma hanno qualche difetto"

La Spezia - Sfida fra esordienti assoluti in categoria con un curioso aneddoto da raccontare. Luca D’Angelo è stato vicino a diventare lui stesso guida tecnica dello Spezia, vista la grande stagione dei nerazzurri, tornati in serie B proprio alla fine della stagione scorsa. Insieme a Vincenzo Italiano era infatti uno dei tecnici che il diesse Guido Angelozzi aveva adocchiato durante le primissime fasi della campagna trasferimenti dell'estate 2019. Alla vigilia della sfida agli aquilotti, il tecnico del Pisa incontra la stampa per un breve punto della situazione pre-partita: "Conosco questi ragazzi e so che domani saranno pronti alla gara. A Pescara e soltanto là abbiamo perso meritatamente, abbiamo analizzato gli errori e faremo una gara da Pisa, con attenzione e determinazione". I giornalisti di Pisa ricordano che quella di domani è una sorta di derby e D'Angelo non si sottrae: "Le partite sono tutte molto importanti, con lo Spezia ancora di più. Abbiamo bisogno di vincere e voglio rivedere la prestazione. Mi auguro di vedere un Pisa formato girone di ritorno dell’anno scorso". E' preoccupato per gli infortuni che si accaniscono la dove, vedi l'alt a Birindelli, si anelano altre assenze: "Belli sicuramente non è convocabile, mentre gli altri giocatori valutiamo oggi nella rifinitura. De Vitis è pronto invece e sarà della partita. Meroni lo valuteramo nella rifinitura come altri. Porto anche Asencio che ha lavorato in settimana con la squadra". Lo Spezia, che pesce è? "Conosciamo le loro qualità e ci siamo preparati al meglio. Non speculano sul risultato, lo Spezia è molto bravo quando riparte. Hanno tante situazioni positive e ha anche qualche difetto che dovremo provare a sfruttare". Non si tira indietro quando gli chiedono della polemica Hellas-Balotelli e il polverone scaturito: "L’area che tira nel paese è sicuramente estremamente negativa. E’ ignoranza pensare ad una diversità per il colore della pelle o di religione. Chi mi conosce bene sa da che parte sto, sicuramente contro ogni tipo di razzismo. Dispiace molto anche vedere la signora Liliana Segre sotto scorta, tutto ciò è assurdo ed è alimentato da politici che dovrebbero evitare tweet e pensare alle persone che non se la passano bene".