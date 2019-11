D’Angelo: “Il pari sarebbe stato il risultato più giusto”

La Spezia - La faccia felice della super sfida dell’Arena è quello del tecnico del Pisa D’Angelo: “Abbmo fatto un buonissimo primo tempo ove abbiamo meritato il vantaggio. Siamo tornati in campo con un’idea sbagliata ma loro hanno preso campo e noi non siamo mai stati pericolosi. Sono riuscito a pareggiare ripassar in vantaggio in contropiede, siamo stati bravi a rimanere freddi e sapevamo ch qualche chance potevamo averla nel finale. E’ una vittoria molto importante per la classifica e per i tifosi: detto questo peso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”.



Nel profondo della sua analisi, l’allenatore nerazzurro aggiunge altri elementi: “Sapevamo che fisicamente potevamo fare meglio di loro e l’abbiamo preparata anche in questo modo. Per caratteristiche partiamo sempre molto forte, cosa che non riusciamo a fare il proseguo della partita. Per assurdo nel secondo tempo siamo stati meno efficaci che nella prima parte: è vero che fino all’1-1 non avevamo rischiato nulla ma è giusto dire che anche loro avevano preso campo. Direi che dobbiamo lavorare sull’autostima”.