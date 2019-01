Cus Piemonte travolto, Rugby Spezia torna a sorridere

La Spezia - Dopo tre sconfitte consecutive che avevano portato in carniere solo due punti di bonus difensivo gli aquilotti del Rugby Spezia riassaporano il dolce gusto della vittoria vincendo alla grande con il Cus Piemonte Orientale con il larghissimo punteggio di 83 a 5 riconquistando la vetta della classifica.

Gli aquilotti hanno dominato per tutti gli ottanta minuti mettendo in mostra un gioco molto bello ed efficace imponendo agli avversari un ritmo ed una velocità talmente elevati da fiaccare in breve tempo la resistenza dei cussini che già alla fine del primo tempo si sono ritrovati sotto di quasi quaranta punti. E' stata una gara a senso unico, gli ospiti solo sporadicamente si sono resi pericolosi in fase offensiva, riuscendo comunque a sfruttare l'unica vera occasione faticosamente costruita per segnare la meta della bandiera nel corso del secondo tempo. Ben tredici le mete messe a segno dagli aquilotti nel corso della gara. Mattatore e “man of the match” Viliami Fumera che ha messo a segno ben sei mete seguito dai compagni Manuel Mazzanti e William Paradiso con tre segnature ciascuno e da Paolo Vergassola con una. Ottima anche la percentuale del capitato Domenico Gaglione sui calci di trasformazione con otto centri personali all'attivo. Nel corso della gara Paradiso e Sturlese hanno utilizzato tutti gli atleti in panchina, tra questi gli esordienti in maglia giallo nera Maurizio Bonuccelli e Loris Raffi, fino alla scorsa stagione in forza agli Apuani del Massa Rugby. Una lunga pausa di oltre un mese attende gli aquilotti che giocheranno nuovamente solo domenica 3 marzo in trasferta con la cadetta del Monferrato sul campo “Ferrovieri” di Alessandria.

Altri risultati: Tortona – Pro Recco (20-10) in sosta programmata Golfo dei Poeti e Monferrato. Classifica: Spezia 22, Golfo dei Poeti 19, Tortona 16, Pro Recco 14, Monferrato 7, Cus Piemonte Orientale 1.

Formazione Spezia: Rabih, Mastropietro, Fumera, Mazzanti, Oldoini, Gaglione (Cap.), Poli, Paradiso, Vergassola, Melani, Basso, Catano, Del Vecchio, Carta, Battezzati (V.Cap.), Pecci, Mambrin, Nista, Mele, Raffi, Bonuccelli, Sommella.

Allenatori: Fabio Paradiso e Marco Sturlese.



Sul fronte delle giovanili interessanti ed importanti vittorie anche per le franchigie Under 18 Ligues 1 e Under 16 Ligues 1 che nelle rispettive categorie superando l’Union Riviera per 14 a 28 la prima ed il Cus Genova per 45 a 14 la seconda mantengono salde le prime posizioni della classifica.



Per Under 18 Ftgi Ligues1 convocati gli aquilotti Fabbri Cesare, Mordacci Francesco, Piazzi Tommaso, Sanguineti Angelo, Valentia Francesco. Prossimo impegno domenica 27 gennaio a Recco con Ivrea, sfida certamente avvincente fra le due capoliste.

Classifica: Biella, Ivrea e FTGI RugbyLigues1 punti 10, Cuneo Pedona, Union Riviera e FTGI Embriaci2 punti 0.



Arrembante vittoria della franchigia Ligues Under16 che superando nettamente la compagine cussina del Genova si ritrova a ridosso della capolista Amatori Genova con la quale proprio domenica 27 gennaio si confronterà in un match decisivo per l’eventuale aggancio in classifica. Per Under 16 Ligues 1 convocati gli aquilotti Quadrelli e Brancaleone quest’ultimo autore di una meta.

Formazione U16 Ftgi Ligues 1: Sardi, Capurro, Rizzo, Fasce, Natale, Bozzo, Borgo, Schiappacasse, Sbarbori, Rotella, Esposito Corcione, Bennati, Navone, Albarello, Quadrelli, Brancaleone, Oliveri, Lucatelli, Vandelli, Barisone, Muzo Arijos, Guastamacchia.

Classifica: Amatori Genova punti 44, FTGI RugbyLigues1 39, CUS Genova 26, Black Herons Acqui 12, FTGI Marengo 0.



Week end di rugby anche per i più piccoli del Rugby Spezia a partire dalla Under 14 che sabato a Recco hanno partecipato all’incontro perdendo con i padroni di casa 113 a 0.

Domenica impegnativa, al Carlini di Genova per un bel gruppo di piccoli e affiatati aquilotti facenti parte dalla categoria under 6 alla categoria Under10 che accompagnati dai tecnici Emilia Grassi (U10) Lucia Vergassola (U6) Enrico Marchioli e Giulia Cicala (U8) hanno partecipato al concentramento organizzato dal CUS Genova, guadagnando 3 vittorie su cinque incontri per under 10 ed un avvincente secondo posto per i pulcini under 6.

Formazione Under 10: R. Baccarani, J.S. Botta Paez, G. Caporaso, T. Cariola, R. Di Nolfo, L.M. Faalalo, N. Lazzoni, T. Lenzoni, L. Marini, C. Pellegrini, G. Raggi, G. Stretti, G. Tedeschi.



Formazione Under 8: Acerbi I., Balestri E., Borromeo G.,Bretschneider C.,Camerligno F., Casavecchia G., Corbani R., Crecchi R., De Bartolomeo F., Ercolini F., Fabbri C., Giannullo G.M., Illiano M., Lattarulo R., Marchioli S., Parentini V., Stretti A., Surano F..



Formazione Under 6: Anselmo T., Berrettieri E., Cozzani N., Mantani N.,Marchesini A.A., Scarpuzzi S., Serra F..



Prossimo Appuntamento per il propaganda Sabato 16 febbraio a Spezia.