Curva Ferrovia già oltre quota 3mila, in cento da Ascoli

La Spezia - La città spinge sul pedale dell'entusiasmo per lo Spezia secondo in classifica. Nottetempo sono apparsi inviti a gremire il Picco in diverse parti della città, compreso un grande striscione sul cavalcavia ferroviario di Migliarina, alle spalle della chiesa di San Giovanni. La prevendita prosegue con buon ritmo: in questo momento rimangono circa un migliaio di biglietti in Curve Ferrovia, che quindi ha superato quota 3mila. Qualche decina i posti liberi nei distinti; sono quelli bassi "impallati" dalle barriere in plexiglass e molto difficili da piazzare vista la visibilità limitata. Da Ascoli attesi un centinaio di supporter.