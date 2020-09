Curva Ferrovia: "Solo piccoli lavori per il Picco, di aumento di capienza nemmeno se ne parla"

La Spezia - "Dopo le passerelle del 20 agosto dove molti politici hanno scoperto di essere tifosi dello Spezia, ci ritroviamo, a poco più di un mese dalla promozione in A, in una situazione di incertezza dove non si capisce se e quando inizieranno i lavori di adeguamento del nostro stadio". Il richiamo alle istituzioni arriva direttamente dal gruppo Curva Ferrovia, che unisce da diversi anni tutti i vecchi gruppi nati tra gli anni '80 e '90 dietro un unico ideale striscisione: il tema è ancora una volta lo stadio "Alberto Picco", l'eterna incompiuta che non è all'altezza della serie A e ha obbligato lo Spezia a trasferirsi temporaneamente in quel di Cesena: "Stiamo parlando di piccole modifiche agli impianti e agli spazi obbligatori richiesti dalle tv e non dei lavori veri e propri che consentirebbero di poter giocare in serie A senza deroghe. Già perché di adeguamenti per portare la capienza al minimo consentito per la serie A non se ne parla e se per caso questi ragazzi facessero il miracolo staremmo anni ad aspettare progetti risorse e compimento dei lavori. Chiediamo a gran voce un impegno maggiore e fatti non solo promesse da campagna elettorale".