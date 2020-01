Cuore Acampora: “Qui da dieci anni, la Spezia è casa”

La Spezia - “Sapevamo che giocavano con lo stesso modulo da tanti anni, che avremmo avuto di fronte una squadra organizzata e capace di approcciare bene le partite. Davvero una bella squadra, davanti alla quale ci siamo presentati bene. Forse potevamo essere più cattivi sotto porta, ma è stata una prestazione molto positiva”. E’ una stagione di rinascita per Gennaro Acampora, aquilotto che ha vissuto prestiti e infortuni nei suoi tanti anni spezzini. Contro il Cittadella una mezz’ora per dare sostanza al centrocampo, ora la possibilità di giocarsi la prima maglia da titolare. “Il 2018 è stato un anno molto negativo. C’è stato un problema inizialmente di pubalgia, poi qualche lesione che non era facile da diagnosticare. Sono entrato in un circolo vizioso da cui non riuscivo ad uscire. Ora finalmente con lo staff sanitario, che devo ringraziare, mi sento bene”.



Il contratto era in scadenza la scorsa estate, vederlo ancora qui non era scontato. “E’ il decimo anno che sono qui, La Spezia è anche casa mia. In estate, prima di decidere se rimanere o no ho parlato con mister Italiano, che mi ha rassicurato. Ovviamente mi sono messo in gioco, devo fare la mia parte quando vengo tirato in ballo. Devo ringraziare la famiglia aquilotta a partire dal presidente perché mi hanno fatto sempre sentire uno di loro. Ci sono tante cose che amo di questo luogo”. E’ l’uomo dei subentri. “Entrare a partita in corso non è mai facile, i ritmi in serie B sono alti e devi essere subiti pronto a inserirti. Per ora ho sempre iniziato dalla panchina, a Frosinone mi è riuscito bene entrare in corso. Dopo un anno fermo hai una grande voglia di giocare. Dal punto di vista fisico cerco sempre di dare un’impronta, poi tecnicamente può capitare di sbagliare”.

Domenica il Crotone, squadra che ieri ha vinto a Cosenza tra le polemiche. “Sappiamo che andiamo ad incontrare una squadra molto difficile, con giocatori di qualità. Ma se la affrontiamo con lo spirito visto contro il Cittadella ce la giochiamo. All’andata una sconfitta che ci lasciò grande amaro in bocca, avevamo creato tanto e segnato poco mentre loro con due tiri si erano portati a casa i tre punti. Ci è rimasto un po’ di veleno”. Obiettivo play-off. “Sì, ci teniamo molto. Tutto passa da come ti alleni, da come scendi in campo”.



A.BO.