Cunego guida la preview della Gran Fondo spezzina

A meno di un mese dalla gara, l'ex maglia rosa fa da battistrada a un gruppo di pedalatori lungo il percorso della competizione targata Tarros Montura.

La Spezia - Oltre cinquanta ciclisti hanno accettato l’invito a pedalare in anteprima sul percorso ufficiale della Gran Fondo Tarros Montura edizione 2018, in programma il prossimo 25 marzo. Una giornata di sport fortemente voluta da Spienergy, nuovo partner dell’evento Gran Fondo, e azienda sempre più coinvolta nel mondo del ciclismo. Special Guest della giornata e guida degli amanti della strade delle Cinque terre è stato Damiano Cunego, il campione del team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini. Tanti i gruppi sportivi della zona coinvolti, che han potuto conoscere di persona il campione veronese e “rubare” qualche consiglio in vista della gara ufficiale.



Il sopralluogo ufficiale del percorso Gran Fondo Tarros Montura, aperto a tutti gli appassionati di ciclismo, inizia ancora una volta dalla sede storica di Tarros (da sempre coinvolta nella Gran Fondo Spezzina). A fare gli onori di casa è proprio Alberto Musso, CEO di Tarros, che accoglie con un saluto tutti i partenti giunti alla Spezia per questo speciale evento. Ad Alberto Musso si affiancano presto anche Renato Rossi, Presidente di Spienergy e uno dei promotori dell’evento, e Francesco Pelosi, General Manager del Team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini e fondatore dell’agenza di comunicazione e marketing Sun-TIMES. Dopo uno scambio di saluti e foto di rito pre partenza, Damiano Cunego, seguito a ruota da tutti i partecipanti, dà il via ufficiale alla pedalata che porterà l’inedito team ad attraversare le affascinanti strade delle 5 Terre. Accompagnano gli atleti durante tutto il percorso due ammiraglie Spienergy e l’ammiraglia ufficiale della squadra NIPPO Vini Fantini Europa Ovini, guidata dal Direttore Sportivo del team Alessandro Donati. La giornata di sport si conclude con un appuntamento che i partecipanti decidono di darsi: domenica 25 marzo 2018, per rivivere in chiave competitiva le strade appena percorse.



È il percorso corto della Gran Fondo Tarros Montura il tracciato scelto per questo speciale sopralluogo: 87km con un dislivello totale di 1700 metri che gli atleti, guidati da Damiano Cunego, dovranno affrontare in un fredda mattinata di febbraio. Dopo alcuni km nel centro della città, sufficienti per scaldare le gambe e prendere posizione nel gruppo, si entra nel vivo del percorso affrontando la salita Litoranea. L’affascinante e panoramica salita inaugurale del percorso porta il numeroso team sulle strade del Parco Nazionale delle 5 Terre, pronti per affrontare il "muro" di Volastra. I più allenati tengono la ruota di Damiano Cunego, mentre gli altri iniziano a staccarsi di qualche metro. Il gruppo si compatta al raggiungimento del rifornimento ufficiale di giornata, posizionato a Passo Termine. Qua una delegazione di Spienergy ha allestito un vero e proprio rifornimento che ha permesso agli atleti di ricaricare le proprie energie necessarie a concludere il sopralluogo. È stata questa l’occasione per molti di chiedere consiglio a Damiano Cunego sulla salita appena conclusa e intraprendere fianco a lui la discesa molto tecnica verso Levanto. Dopo aver percorso le ultime difficoltà rappresentate dalla salita di Termine di Roverano e lo “strappo” finale di Visseggi, il gruppo rientra alla Spezia e, prima di congedarsi, si rinnova l’appuntamento alla gara ufficiale.