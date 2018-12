Crotone in crisi ma paga stipendi per oltre 10 milioni di euro

E' la prima "paracadutata" a gravitare in zona retrocessione della storia.

La Spezia - Altri tempi quando il Crotone di Ivan Juric andò in serie A con un monte ingaggi lordo di circa 4 milioni di euro. I soldi non fanno la felicità, ma il paracadute consegna la "formica" di due stagioni fa in una "cicala" che oggi assegna stipendi per oltre 8 milioni su base fissa e supera ampiamente i 10 milioni con i premi. E' la grande delusione del campionato, la prima nell'era del bonus per le retrocesse a gravita in zona retrocessione a ridosso della fine del girone di andata. Rapporti invertiti rispetto a un Crotone-Spezia del 2016, questa volta il Golia sono i padroni di casa.