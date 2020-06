Crotone e Frosinone non vanno oltre il pari, lo Spezia si avvicina al secondo posto

La Spezia - La giornata di ripartenza, 29esima di questo inedito campionato di serie B a due riprese, si chiuderà stasera con i posticipi Cremonese-Benevento, alle 18, e Ascoli-Perugia alle 20.30. Turno favorevole allo Spezia che vince lo scontro diretto con l'Empoli mentre Crotone e Frosinone che sono davanti impattano entrambe a reti bianche. C'è anche lo zampino dello spezzino Bruccini nell'importante vittoria del Cosenza sull'Entella che dà speranze ai calabresi di rimanere in scia dagli spareggi per non retrocedere mentre la resa del Livorno è certificata dal secco 2-0 con cui il Cittadella s'impone all'Ardenza. Pordenone e Venezia non vanno oltre lo 0-0 mentre la Salernitana passa in vantaggio col solito Djuric ma viene raggiunta dal Pisa con Masucci.



VENERDI’ 19 GIUGNO

Ore 17,30 – Spezia-Empoli 1-0 (Ragusa)



SABATO 20 GIUGNO

Ore 18 – Cosenza-Virtus Entella 2-1 (Bruccini, Carretta – Poli)

Ore 18 – Crotone-Chievo 1-1 (Molina – Ceter)

Ore 18 – Livorno-Cittadella 0-2 (Iori, Proia)

Ore 18 – Pescara-Juve Stabia 3-1 (Pucciarelli, Zappa, Crecco – Elia)

Ore 18 – Salernitana-Pisa 1-1 (Djuric – Masucci)

Ore 18 – Trapani-Frosinone 0-0

Ore 20,30 – Pordenone-Venezia 0-0



OGGI 21 GIUGNO

Ore 18,00 – Cremonese-Benevento

Ore 20,30 – Ascoli-Perugia



CLASSIFICA: Benevento 69; Crotone 50; Frosinone 48; Spezia 47; Cittadella, Pordenone 46; Salernitana 43; Chievo 42; Empoli 40; Entella, Pescara 38; Pisa 37; Perugia, Juve Stabia 36; Cremonese, Venezia 33; Ascoli 32; Cosenza 27; Trapani 25; Livorno 18.