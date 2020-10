Crotone abbattuto a Cagliari, Benevento rimontato dal Napoli

La Spezia - Una serie A in cui si segna a raffica. Non si smentisce la statistica neanche dopo il pomeriggio odierno visto che nelle due sole sfide in programma nel pomeriggio arrivano ben sei gol. Quattro al "Tardini" nel 2-2 di Parma-Spezia, altre tre dalla Campania: il derby contro il Napoli va a Gattuso in rimonta nella giornata in cui vanno a segno i fratelli Insigne con Roberto che aveva portato in vantaggio i sanniti e Lorenzo che ha siglato il gol del pari momentaneo. Lo segnerà Petagna il gol che ha deciso il match, con il Napoli che ora è secondo, aspettando la Juventus. A seguire si gioca Fiorentina-Udinese e questa sera Juventus-Hellas Verona, mentre il Monday Night vedrà affrontarsi Milan e Roma.



Venerdì 23 ottobre

Sassuolo-Torino 3-3

(33' Linetty (T), 71' Djuricic (S), 77' Belotti (T), 79' Lukic (T), 84' Chiriches (S), 85' Caputo (S))



Sabato 24 ottobre

Atalanta-Sampdoria 1-3

(13' Quagliarella (S), 59' Thorsby (S), 80' Zapata (A), 90'+2 Jankto (S))

Genoa-Inter 0-2

(64' Lukaku, 79' D'Ambrosio)

Lazio-Bologna 2-1

(54' L. Alberto (L), 76' Immobile (L), 90'+1 De Silvestri (B))



Domenica 25 ottobre

Cagliari-Crotone 4-2

(21' Messias (CR), 25' Lykogiannis (CA), 35' Simeone (CA), 43' Molina (CR), 45' Sottil (CA), 85' Joao Pedro (CA))

Benevento-Napoli 1-2

(30' R. Insigne (B), 60' L. Insigne (N), 67' Petagna (N))

Parma-Spezia 2-2

(28' Chabot (S), 31' Agudelo (S), 34' Gagliolo (P), 90'+3 rig. Kucka (P))

18.00 Fiorentina-Udinese

20.45 Juventus-Hellas Verona



Lunedi 26 ottobre

20.45 Milan-Roma



CLASSIFICA: Milan 12*, Napoli 11, Sassuolo 11, Inter 10, Atalanta 9, Sampdoria 9, Juventus 8*, Roma 7*, Hellas Verona 7*, Cagliari 7, Lazio 7, Benevento 6, Spezia 5, Fiorentina 4*, Genoa 4*, Parma 4, Udinese 3*, Bologna 3, Torino 1*, Crotone 1.