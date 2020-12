Crotone-Spezia: pronostici incerti, rispettive vittorie quotate allo stesso livelo

La Spezia - Lo Spezia arriva allo Scida guardando il Crotone dall’alto in basso, forte di 10 punti in classifica che stanno permettendo alla squadra di Italiano di rimanere fuori dalla zona retrocessione nonostante la sconfitta contro la Lazio. Ma Italiano, i suoi ragazzi e tutti i tifosi conoscono bene le insidie di uno scontro diretto che soprattutto per i padroni di casa sa di penultima spiaggia vista la classifica desolante e l’ultimo posto. Un equilibrio che si avverte anche dalle quote di giornata che vedono la vittoria del Crotone e quella degli ospiti pressochè allo stesso livello: fra 2,50 e 2,60 il segno '1', fra 2,65 e 2,76 il segno '2' mentre il pari si piazza fra le quote 3,40 e 3,50.