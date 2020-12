Crotone-Spezia, le ultime due volte hanno vinto gli aquilotti

La Spezia - Non ci sono solo i bookmakers ad essere scettici sull'opzione del pari fra Crotone e Spezia. A corroborare le statistiche ci sono pure i precedenti tra le due neopromosse che in serie B si sono sfidate 14 volte e soltanto in un'occasione la partita è tenninata in parità: il riferimento va allo 0-0 dell'aprile 2016, mentre per il resto sono quattro le vittorie dei calabresi e nove quelle liguri. Allo Scida lo Spezia è uscito senza subire gol quattro volte su sette e nelle ultime due trasferte ha vinto: 3-0 nel dicembre 2018 e 2-1 nel gennaio 2020.