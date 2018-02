Crocevia Vado per la Tarros

Fondamentale dimostrare di aver capito la lezione di Chiavari.

La Spezia - La Tarros torna sul parquet, ancora una volta in trasferta, dopo la sconfitta di una settimana fa a Chiavari e l'obiettivo primario è proprio dimostrare prima di tutto a se stessa di aver imparato la lezione. A Vado domenica servirà un approccio totalmente diverso rispetto alla partita di sette giorni fa, servirà entrare in campo prima di tutto con la testa perchè come sottolinea coach Padovan e come ha ripetuto tutta la settimana ai suoi: “Se non ci metti la testa non vinci”.

Testa e cuore, quindi, per riprendere la marcia ed archiviare Chiavari come un “passo falso”. “In settimana abbiamo lavorato con molta intensità, come facciamo sempre, ma forse ancora di più – sottolinea il tecnico bianconero – partendo proprio dagli errori fatti nella scorsa partita. I ragazzi sono determinati e sono sicuro che dimostreranno di aver imparato la lezione”. Tutti disponibili, per la partita che deve essere quella dell'immediato riscatto. Palla a due per Vado – Tarros domenica 11 febbraio alle 18.15. Arbitrano Tommaso Mammola di Chiavari (GE) e Luca Rezzoagli di Rapallo (GE).