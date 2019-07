Crocchianti vuole rilanciarsi, il Sud Tirol ri-scommette su di lui

La Spezia - Quella che doveva essere la stagione dell'esplosione definitiva è invece stato un lungo periodo di calvario. Grande rivelazione nel 2017-18 con la maglia della Reggiana (pre-fallimento), Marco Crocchianti, oggi 23enne, doveva confermare le sensazioni positive e magari tornare allo Spezia nel 2019 per giocarsi l'inserimento nella rosa per la serie B. L'infortunio dello scorso agosto - lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - lo ha invece tenuto ai box per tutta la stagione. Ma il Sud Tirol crede in lui e lo riprende in prestito dopo un'intera stagione ai box. In bocca al lupo al difensore romano.